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مجلس «شباب ورياضة العرب» يكرم «نواف بن محمد» نظير خدماته للرياضة العربية

نواف بن محمد
نواف بن محمد

نشر فى : الأحد 13 مايو 2018 - 12:13 م | آخر تحديث : الأحد 13 مايو 2018 - 12:13 م

يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الإثنين المقبل، تكريم الأمير نواف بن محمد بن عبدالله الرئيس السابق للاتحاد السعودي لألعاب القوى، وذلك من قبل مجلس وزراء والشباب والرياضة العرب، وذلك بناءً على اقتراح رؤوساء الاتحادات الرياضية العربية في اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الذي عقد مؤخرًا في الرباط.

ويأتي هذا التكريم نتيجة ماقدمه من خدمات جليلة للرياضة العربية، إبان رئاسته للاتحاد السعودي لألعاب القوى ورئاسته الفخرية للاتحاد العربي لألعاب القوى، والمتمثله في دعم الأبطال العرب ومساندتهم في العديد من المحافل الدولية والقارية على مدى ربع قرن، قدم خلالها «بن عبدالله» وقفات مشهودة مع نجوم العرب كان لها الأثر الكبير فيما وصلوا إليه من نجومية وعطاء وتألق.


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