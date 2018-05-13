مصر تدين بأشد العبارات استهداف عدة كنائس في إندونيسيا

أدانت مصر، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية، التي استهدفت عددا من الكنائس في سورابايا شرق جزيرة جاوا بإندونيسيا، ما أسفر عن وفاة نحو 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إندونيسيا الشقيق في مواجهة الإرهاب الآثم.

وأكد البيان على أن تلك الهجمات تعكس الوجه القبيح للإرهاب وفكره المتطرف، الذي يعد بعيدا كل البعد عن مبادئ الإسلام السمحة التي تُحرم إراقة دماء الأبرياء.