تامر كروان يسجل موسيقى 4 مسلسلات في سلوفاكيا

انتهى الموسيقار تامر كروان من الموسيقى التصويرية لأربعة مسلسلات جديدة، من المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، وهي «اختفاء»، و«لدينا أقوال أخرى»، و«بالحجم العائلي»، و«ضد مجهول».



يعَمل «كروان» على وضع الموسيقى التصويرية للأربع مسلسلات، منذ ما يقرب من الثلاثة أشهر، وسجل حتى الآن حوالي 70% من الموسيقى التصويرية، في ستديوهات خاصة بسلوفاكيا، معتمدًا على أوركسترا كاملة، كما يستكمل كروان حاليًا وضع تترات الأربع مسلسلات، فضلًا عن بعض الموسيقى التصويرية الداخلية المتبقية.



يذكر أن مسلسل «اختفاء» هو مسلسل تشويقي، تدور أحداثه حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، يختفي زوجها فجأة، لتبدأ رحلة البحث عنه، وتواجه العديد من الأمور ضمن سياق الأحداث، وهو من بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وإسماعيل شرف، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج العدل جروب.



مسلسل «لدينا أقوال أخرى» تدور أحداثه حول مستشارة قانونية تتعرض لعدد من المشاكل بسبب حادث وقع لابنها، وهو من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر وإبراهيم محسن، بطولة يسرا، إلى جانب نخبة أخرى من النجوم، هم: شيرين رضا، ونجلاء بدر، أحمد حاتم، وهدى المفتي، ونهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.



«بالحجم العائلي» مسلسل كوميدي، تدور أحداثه حول ‎السفير السابق، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، وندى موسى، ولطيفة فهمي، وأحمد مجدي، وشيماء سيف، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.



مسلسل «ضد مجهول» تدور أحداثه حول موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، حنان مطاوع، محمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.