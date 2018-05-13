قال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة رضا حجازى، إن لجان النظام والمراقبة والكنترولات، انتهت من إعداد أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، تمهيدا لإرسالها للمدارس بعد غد الثلاثاء.

وأضاف حجازى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن جولاته الميدانية على المحافظات لمتابعة امتحانات النقل ومتابعة لجان النظام والمراقبة مستمرة طوال الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه توجه أمس إلى محافظة الإسماعيلية لمتابعة التجهيزات للامتحانات فى كنترول الإسماعيلية، الذى يضم تجهيزات محافظة سيناء وكيفية تنظيم الامتحانات فى ظل استمرار العملية العسكرية الشاملة.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت أيضا من وضع جدول تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ عقب يومين من بدء الامتحانات، فى 5 يونيو وتنتهى 3 يوليو، لافتا إلى أن الجدول يتضمن تصحيح عينات عاجلة لكل مادة للتأكد من سلامة الامتحان وسيره وفق المعدلات الطبيعية لكل امتحان، مشيرا إلى أن الوزارة ستعطى مقدرى الدرجات الوقت الكافى فى عملية التصحيح وعدم استعجالهم على النتيجة، حتى تضمن جودة التصحيح والمراجعة.

وأشار حجازى إلى أن الوزارة سترسل خطابات ندب المعلمين لأعمال امتحانات الثانوية العامة يوم 23 من الشهر الحالى، لافتا إلى أنه سيتم اختيار المعلمين المنتدبين وفقا للقواعد المطلوبة فى هذا الصدد.

وأوضح أن الوزارة ستعطى تعليماتها إلى جميع المعلمين المشاركين فى عملية تقدير الدرجات بمراعاة الدقة عند التصحيح وعدم التسرع فى احتساب الدرجات، وعدم التقيد بالإجابة النموذجية، طالما أن الطالب وصل إلى الإجابة الصحيحة.

وعن أسئلة بوكليت الثانوية العامة قال حجازى، إن الأسئلة ستراعى جميع المستويات العملية والعقلية للطلاب، لافتا إلى أن النماذج الاسترشادية لبوكليت الثانوية العامة والتى وضعتها الوزارة على موقعها الإلكترونى تمثل محاكاة لامتحان آخر العام من حيث نوعية الأسئلة، والوقت المخصص للامتحان.

إلى ذلك نفى وزير التربية والتعليم طارق شوقى، ما تردد بشأن إلغاء مادة التربية الدينية فى النظام الجديد للتعليم، الذى سيطبق العام الدراسى المقبل على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

وأكد شوقى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن التربية الدينية تعد مادة أساسية منفصلة فى النظام الجديد للتعليم، الذى يدرسها فيه الطالب ضمن مادتين منفصلتين، وهى العربية والإنجليزية، بينما يدرس باقة متعددة التخصصات، تشمل مواد العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والتاريخ، والجغرافيا.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيطبق على جميع المدارس الحكومية واليابانية والرسمية للغات ــ التجريبية ــ والمدارس الخاصة واللغات، والاختلاف الوحيد بين الحكومى والخاص أن كل مدرسة ستدرس الباقة متعددة التخصصات باللغة التى تدرس بها، فمثلا المدارس الرسمية للغات ستدرس الباقة ومتعددة التخصصات باللغة الإنجليزية، بينما تدرسها المدارس الحكومية بالعربية.