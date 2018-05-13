تعرف علي أرقام يوفنتوس وروما قبل ملحمة «الأولمبيكو»

ينتظرعشاق الساحرة المستديرة والكرة الإيطالية بشكل خاص قمة جديدة بالكالتشيو، حينما يلتقى فريق يوفنتوس مع نظيره روما فى التاسعة الا ربع من مساء اليوم الأحد على ملعب الأولمبيكو بالجولة 36 للدورى الايطالى.

وسيكون هذا اللقاء حاسماً وهاماً بالنسبة للفريقين، فالبيانكونيري يحتل الصدارة برصيد 91 نقطة، بفارق 6 نقاطٍ عن نابولي الوصيف، ولا يحتاج أبناء "السيدة العجوز" إلا للتعادل أو حتى الخسارة بشرط تعثر نابولي للاحتفال "بالإسكوديتو"، أما "الجيالوروسي" فيأتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين من لاتسيو الرابع، و4 من الإنتر الخامس، وهذا يعني أن الذئاب عليهم الفوز على يوفنتوس لضمان التواجد في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

سيدخل يوفنتوس اللقاء وهو منتشياً بسحقه ميلان في نهائي كأس إيطاليا برباعيةٍ نظيفة، ليحصد بذلك اللقب الـ13 في تاريخه والرابع على التوالي، ويقترب من تحقيق الثنائية المحلية للمرة الرابعة على التوالي أيضاً.

يستعرض "الشروق" أرقام الفريقين قبل لقاء الفريقين:

- لعب الفريقين 178 مباراة رسمية حيث فاز يوفنتوس في 84 مباراة بينما فاز روما في 44 مباراة وتعادل الفريقين في 50 مباراة.

- ويعد أليساندرو ديل بيرو نجم نادي يوفنتوس هو هداف لقاءات الفريقين برصيد 13 هدفا، بينما يعد فرانشيسكو توتي قيصر روما هو هداف لقائات الفريقين من قبل "الذئاب" برصيد10 أهداف.

- انتصر روما بآخر 4 مباريات له في الدوري الإيطالي، ولم يحقق الجيالوروسي 5 انتصارات متتالية في الكالتشيو منذ نوفمبر الماضي.

- لم يخسر يوفنتوس في آخر 12 مباراة لعبها خارج أرضه في السيري آ (فاز 10، تعادل 2)، ونجح في الخروج بشباكٍ نظيفة من 7 لقاءات من هذه المواجهات الـ12.

- سيكون للتعادل أثر السحر على الفريقين في هذا اللقاء، فالسيدة العجوز سيصل للإسكوديتو بعد عناء، فيما سيضمن الذئاب المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

- بعد بلوغه النقطة 91 مع البيانكونيري، وصل ماسيميليانو أليجري لأكبر عدد من النقاط له في موسم واحد من الدوري الإيطالي، وسبق له تحقيقه مرتين في الموسمين السابقين.

- سجل جونزالو هيجوايين 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ومنذ وصوله للأراضي الإيطالية وهو دائماً ما يصل للهدف رقم 17 في كل موسم من المسابقة الأقوى في البلاد.