فتح باب التقدم لمسابقة التميز بين منظمات المجتمع المدني في مصر

أعلنت جمعية التطوير والتنمية برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عن فتح باب التقدم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني التي يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي.

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي لها اليوم، إن فتح باب التقدم للجائزة سيستمر لمدة شهر، يبدأ من اليوم وحتى 13 يونيو المقبل، على أن يتم منح أفضل 4 جمعيات جوائز مالية وشهادات التميز، كما سيتم منح الجمعيات التي اجتازت مراحل التقييم جوائز عينية وشهادات تقدير.

وأشارت إلى أن من أهم معايير وشروط المسابقة للحصول على جائزة «التميز»: توفر معدل الابتكار، وتأثير المشروعات أو الخدمات على المجتمع، ومرحلة التخطيط، ومرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى كيفية التوثيق للمشروعات أو البرامج وأيضًا الاستدامة والاستمرارية.

وأكد محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، أن الهدف الأساسي من الجائزة هو تكريم الجمعيات ذات الأعمال الناجحة والعمل على تنميتها باعتبارها ضلعا أساسيا من أضلاع التنمية في المجتمع المصري.

وأطلقت جمعية التطوير والتنمية «أهلية غير حكومية» جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في عام 2016 بقيمة 500 ألف جنيه، بهدف بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتكون أحد سواعد البناء والتنمية بالمجتمع المصري.