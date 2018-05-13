مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأكبر عدد منذ 1967

أقدم المئات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، على اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بـ"يوم القدس"، وهو يوم احتلال إسرائيل ما تبقى من مدينة القدس، وسيطرتها على شطري المدينة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى بلغ نحو 1620 شخصا، وهو أعلى عدد يومي من المقتحمين منذ احتلال القدس في عام 1967.

ورفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى قبالة قبة الصخرة عند باب القطانين، في حين وفرت عناصر الشرطة الإسرائيلية الحماية الكاملة لهم لالتقاط الصور مع العلم وأداء صلاة جماعية، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشارت الوكالة إلى أن العناصر الإسرائيلية اعتدت على حراس المسجد الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الموجودين بين باب القطانين وباب السلسلة.

فيما ذكر موقع "عرب 48" الإخباري نقلا عن شهود عيان أن المستوطنين قاموا بخطوات استفزازيّة تضمنت رفع علم إسرائيل عند بوابات الحرم القدسي، ومنع عدد من المصلّين من دخول المسجد للصلاة.

يشار إلى ذلك الاقتحام يأتي عشية إطلاق الفلسطينيين "مليونية العودة" والتي تأتي بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة وإحياء الذكرى الـ70 لـ"يوم النكبة الفلسطينية".