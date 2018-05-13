مرتضى: نرحب بخوض نهائي الكأس بحكم أجنبي حتى ولو كان ميمي عبدالرازق

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الأزمة المثارة بينه وبين فرج عامر رئيس نادي سموحة على خلفية مطالبة الأخير بتعيين حكام أجانب في نهائي كأس مصر، ورفض اتحاد الكرة، فيما يطالب الزمالك بتعيين حكام مصريين.

وقال مرتضى إن فرج عامر أقحم الزمالك في أزمة الحكام دون داعٍ، مؤكدا أن ناديه لا يمانع في استقدام حكام أجانب للمباراة حتى ولو كان الحكم هو ميمي عبدالرازق مدرب سموحة.

وتابع مرتضى مؤكدا أن فرج عامر رئيس سموحة طلب من أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن يتم تعيين حكم أجنبي، وفي حال تعيين حكم مصري يكون محمود البنا هو الاختيار الانسب.