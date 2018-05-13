والد الطالبة مريم يطالب بحذف فيديو الاعتداء على ابنته من «يوتيوب»

أعرب حاتم مصطفى عبد السلام، والد الطالبة «مريم»، التي توفيت في بريطانيا إثر الاعتداء عليها فبراير الماضي، عن أمنياته بحذف الفيديو الذي يتضمن تفاصيل واقعة الاعتداء على ابنته من قبل مجموعة من الفتيات البريطانيات، من موقع «يوتيوب»، لما يقع عليه من أثر نفسي جراء مشاهدته.



وقال والد الطالبة «مريم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أمس السبت، «أطالب القائمين على (يوتيوب) بحذف فيديو الاعتداء على مريم، لأنه يؤلمني جدًا».



وتابع: «لم أتمكن من مشاهدته أكثر من مرة، هذا الفيديو يعذبني كثيرًا، يشعرني بأنني لم أتمكن من حماية ابنتي، وتقصيري تجاهها، فأنا رجل شرقي وأب وهذا هو سبب وجودي، أن أدافع عن أبنائي وأسرتي وأحامي عنهم».



واستقبلت أسرة الطالبة «مريم»، جثمانها أول أمس الجمعة، وشُيع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة من مسجد حسن الشربتلي إلى مقابر الأسرة، بالتجمع الخامس.



يذُكر أن الطالبة مريم عبد السلام، تعرضت في فبراير الماضي للاعتداء عليها من قبل 10 فتيات إفريقيات، بمدينة نوتنجهام البريطانية، وتوفيت في 14 من مارس الماضي، على إثر الحادث، ومازالت التحقيقات مستمرة من قبل السلطات البريطانية والمصرية والإيطالية للوقف على أسباب الحادث، ومحاسبة المعتدين.