وزير النقل: 8 مليارات جنيه إجمالي عائد المترو خلال 32 عاما

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن كيفية استخدام الوزارة لعائد الزيادة الأخيرة لأسعار تذاكر المترو، قائلًا: «الزيادة الأخيرة توفر حوالي مليار جنيه سنسدد من خلالها جزء من ديون هيئة المترو بالإضافة إلى تطوير الخط الأول الذي يحتاج إلى نحو 30 مليار جنيه».



وأضاف وزير النقل، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، «نحن نخطط إلى استثمارات تصل إلى 185 مليار جنيه، وما وردنا كدخل على مدار الـ32 عامًا الماضية من المترو يصل إلى حوالي 8 مليارات جنيه».



وقال إن هناك شرائح من مستخدمي المترو لم تُمس، منها اشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، معقبًا: «هؤلاء عددهم ليس قليلًا».



ودعا المترددين على المترو بشكل يومي لعمل اشتراكات، التي تصل نسبتها إلى 75%، مؤكدًا «الاشتراك هو الحل، وعملنا اشتراك شهري مراعاة لظروف الموظفين».



يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من أول أمس الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.



أما بالنسبة للأسعار الجديدة لاشتراكات المترو، جاءت كالتالي، المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50%، والمرحلة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5%، والمرحلة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيهات بنسبة تخفيض 44.4%.