علق مستشار الرئيس الفلسطينى، وقاضى قضاة فلسطين، الدكتور محمود الهباش، على حفل افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس المقرر إقامته غدًا الاثنين، ومشاركة نحو 33 دولة بهذا الاحتفال، واصفًا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس بأنه «جريمة».

وأعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، عن بالغ حزنه واستيائه من مشاركة بعض الدول الإسلامية هذا الاحتفال، مطالبًا الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تنتهج نهج أمريكا وتنقل سفارتها من العاصمة الإسرائيلية إلى القدس.

وتابع: «الدعوة إلى التظاهر أضعف الإيمان، وخاصة في ظل جريمة نقل السفارة الأمريكية، وأشعر بما يشعر به أي فلسطيني وعربي يدرك مكانة وقدسية القدس»، مطالبًا القادة العرب بتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في عمان 1980، وترجمة الغضب مما فعلته الولايات المتحدة إلى إجراءات على الأرض من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت في بيان لها، الجمعة الماضية، عن موعد افتتاح مقر سفارتها في القدس المحتلة، في الرابع عشر من مايو الجاري، وتشارك نحو 33 دولة في مراسم افتتاح السفارة.