الإسماعيلي يستطلع طريق دوري الأبطال بعد غياب 8 سنوات

يعود الإسماعيلي من جديد للمشاركة في البطولة الأهم على مستوى أفريقيا "دوري الأبطال"، بعدما ضمن المركز الثاني في الدوري المصري هذا الموسم، بتعادله مساء الجمعة مع المصري البورسعيدي 1-1.

ورغم كون الإسماعيلي أول بطل مصري في بطولة الأندية الأبطال عام 1969، عندما هزم الإنجلبير "مازيمبي حاليا"، بهدف نجمه علي أبوجريشة، إلا أن مشاركات الدرويش في منافسات "الأميرة الأفريقية" ليست كثيرة.

وتعود آخر مشاركة للإسماعيلي بدوري الأبطال إلى عام 2010، عندما احتل الدراويش مركزا مؤهلا للمشاركة في المسابقة.

وقطع الإسماعيلي شوطا طويلا في تلك البطولة، بل أنه وصل لدور المجموعات "دور الثمانية"، لكنه لم يتخط تلك المرحلة.

وبدأ الإسماعيلي مشواره بتخطي عقبة سوفاباكا الكيني "2-0" في دور الـ 64، ثم على تامبونيز بطل جزر الرينيون "4-1"، ثم على الهلال السوداني "3-2" وصولا إلى مرحلة المجموعات.

وفي دور المجموعات أوقعت القرعة الإسماعيلي في صدام محلي مع الأهلي، بجانب شبيبة القبائل الجزائري وهارتلاند النيجيري.

خسر الإسماعيلي 4 مباريات وفاز 2 ليحتل المركز الثالث خلف شبيلة القبائل والأهلي