تعويضات مالية للمضارين من حظر الصيد في المجرى الملاحي بالإسماعيلية

اعتمد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، كشوف صرف التعويضات المالية للصيادين المضارين من قرار حظر الصيد بمحيط المجرى الملاحي لقناة السويس والبحيرات بالإسماعيلية.

وأعلن «طاهر»، خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، عن صرف الدفعة الأولى من التعويضات قبل بدء شهر رمضان الكريم، وصرف الدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك، بواقع 2000 جنيه لكل متضرر في الدفعة الأولى؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صرف التعويضات المادية للصيادين المضارين من قرار حظر الصيد؛ حرصا على تخفيف العبء عنهم.

وأكد المحافظ أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت منح كرتونتي مواد غذائية وسلع رمضانية لكل متضرر، توزع مع صرف التعويضات المالية.