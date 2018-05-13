«ماي» تطالب بـ«الوثوق بها» في ملف «بريكست»

شددت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، الأحد، على أنه يمكن الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق جيد حول «بريكست»، بينما تحاول سد الثغرات في حكومتها حول السبيل الأفضل إزاء هذا الملف.

وتعاني إدارتها المحافظة من الانقسام حول ماهية الاتفاق الجمركي المستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، بعد أن اعتبر وزير الخارجية مشروع وحدة جمركية تدعمه «ماي» لمرحلة ما بعد «بريكست» «عملا جنونيا»، إلا أن «ماي» شددت على أنه: «بإمكانكم الوثوق بي».

وكتبت «ماي»، في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن: «الطريق التي أحددها هي التي ستؤدي إلى البريكست الذي صوت من أجله الناس».

وأضافت: «سأحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم من أجل تحقيق ذلك، في المقابل، تعهدي لكم بسيط: لن أخذلكم».

وتعتبر «ماي»، أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمي الدستور البريطاني والسيادة الاقتصادية ويحترم اتفاقات السلام مع أيرلندا الشمالية.