أسقف ملبورن: آلاف الوثائق تحتفظ بها الكاتدرائية عن تاريخ «مدارس الأحد»

قال أسقف ملبورن بأستراليا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا سوريال، إن حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد هو رجل مهم في الكنيسة القبطية بخطواته وانجازه في تأسيس المدرسة.

وأضاف خلال، احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمرور 100 عامًا على تأسيس مدارس الأحد بعنوان "شمعة تنور شمعة، وذلك بمسرح الأنبا رويس داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ينسب له نجاح وتأسيس حركة مدارس الأحد.

وأكد، أن حبيب جرجس اختار التعليم سلاحا ضد تهميش المسيحيين أو عرقلتهم، وكان يشرح الكتاب المقدس.

وأوضح، شكل حبيب جرجس لجنة عليا لإدارة مدارس الأحد، وكان يشجع الطلاب على اعتبار اجتماع الأحد مهم لهم ومقدس، وكان يشرح معاني الوطنية وخدمة الوطن.

وأشار، انتشرت مدارس الأحد وأصبحت في السودان وإثيوبيا، ووصلت في وقت قريب لتصبح في 85 مكان، تحت دعم وإشراف القائد الحكيم حبيب جرجس.

وقال، إن أرشيف كبير يصل لنحو 7000 صفحة موجودة الأن أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي مراسلات خاصة بانجازات حبيب جرجس في إنشاء المدارس.

وحضر الاحتفال، بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، وعددًا من أساقفة المجمع المقدس.

وشارك في الحضور، عددًا من البرلمانيين البارزين مثل سمير غطاس ومارجريت عازر، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ورئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور اندريا زكي، وبطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، والدكتور طارق حجي.

وجرى تأسيس مدارس الأحد عام 1918، على يد الشماس القديس الارشيدياكون «كبير الشمامسة» حبيب جرجس «1876 ـ 1951».

وجرى خلال الحفل توزيع كتاب تذكاري تاريخي عن نشأة مدارس الأحد.

وسيعُرض فيلمًا تسجيليًا عن المدارس، من إخراج الدكتور سمير سيف، وبطولة الفنان القدير لطفي لبيب.

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