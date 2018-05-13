• طرحنا مزايدات لاستغلال التذاكر في الإعلان ولم يتقدم أحد



قال المهندس علي فضالي، رئيس شركة المترو، إنه لم يعلم موعد تغير أسعار تذاكر المترو قبل يوم الأحد الماضي، متابعًا: «عرفت القرار يوم الأحد، وكنت طالب من الوزير أعرف قبليها عشان أطبع كميات كبيرة من التذاكر؛ لتفادي أزمة الازدحام عند انقطاع الكهرباء، وتسجيل شريط كاسيت وتوزيعه على جميع المحطات».



وأضاف «فضالي»، في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أمس السبت، أنه غير مسؤول عن اختيار توقيت زيادة أسعار التذاكر، معقبًا: «قمنا بطرق أبواب كثيرة قبل تحريك سعر التذكرة، وطرحنا مزايدة لاستغلال تذكرة المترو في الإعلان ولم يتقدم أحد».



وتابع أنه تم عمل مزايدة علنية لتذاكر المترو في عام 2015 لمدة شهر، ومراسلة جميع شركات الإعلانات والمستثمرين ولم يتقدم أحد، معقبًا: «قمنا بعمل عقد بصعوبة مع إحدى الشركات التابعة للوزارة، وحصلنا على 175 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، بمتوسط 35 مليون جنيه في السنة».



وأشار إلى أن هناك اتفاق بين المترو ووزارة الصحة، للحصول على نسبة 20% من حملات التبرع بالدم، منذ عام 2015 حتى عام 2018، فضلًا عن زيادة الأكشاك التجارية، و200 موقع لبنوك مختلفة، لكن حتى الآن لم يتم تغطية التكلفة المطلوبة للتطوير.



يذكر أن وزارة النقل أعلنت تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.



