الاحتلال الإسرائيلي يصدر حكما بإبعاد 9 مقدسيين عن مقبرة باب الرحمة

أصدرت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة القدس، حكما بإبعاد 9 مواطنين مقدسيين عن مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك الشرقي، حتى الخميس المقبل، والتوقيع على كفالات مالية، كشرط للإفراج عنهم.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة خلدون نجم، أن شرطة الاحتلال طالبت بإبعادهم عن مقبرة باب الرحمة والمسجد الأقصى والأبواب الجنوبية لأسوار البلدة القديمة لمدة 120 يوما، ودفع كفالة قيمتها 1000 شيكل «الدولار 3.5 شيكل» لكل منهم، وبعد سماع ادعاءات الطرفين، قرر القاضي الافراج عنهم، بشرط الابعاد عن المقبرة فقط.

وقال «نجم»: «اعتصم الأهالي وتواجدوا في مقبرة باب الرحمة رفضا للعبث بقبور موتاهم»، مؤكدا على وجود تسجيلات تبين النبش والحفر في المقابر ومحطيها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ستة مقدسيين أول أمس من مقبرة باب الرحمة، فيما اعتقلت 3 آخرين فجر أمس بعد اقتحام منازلهم في سلوان جنوب الأقصى، ووجهت للمعتقلين تهمة «المشاركة في الاحتجاجات داخل مقبرة باب الرحمة».

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه التجهيز لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس غدا، ومن المتوقع أن يصل وفد أمريكي رسمي في إسرائيل استعدادا لحضور مراسم نقل السفارة.

وحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإنه سيكون علي رأس الوفد جون سوليفان، نائب وزير الخارجية، وابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشن وعشرات من أعضاء الكونجرس.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، ستبدأ المراسم مساء اليوم في مشهد احتفالي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن غالبية سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل سيتم دعوتهم غدا لحضور مراسم الاحتفال الرسمية في منطقة القنصلية الأمريكية في بلدية القدس التي ستصبح رسميا السفارة الأمريكية.