وزير التموين: نتابع سير العمل بمعارض «أهلا رمضان» بشكل دائم

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الغذائية متاحة بكميات وفيرة في سلسلة معارض «أهلًا رمضان»، بجميع المحافظات، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية والمصنعين، بالإضافة للمحافظين لمتابعة سير المعرض بشكل دائم.



وأضاف «مصيلحي»، في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، أن الوزارة وفرت كميات كبيرة من احتياطي السلع الغذائية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: «الاستهلاك يتزايد خلال شهر رمضان، وكان يجب زيادة المعروض لمواجهة نقص السلع وارتفاع الأسعار».



وأشار إلى أن معارض «أهلا رمضان» تتيح سوق تنافسي يوفر السلع بأقل سعر للمواطنين، فضلًا عن تحقيق الانضباط في الأسواق المصرية، مؤكدًا على أنه لن يسمح لتجار الجملة والنصف جملة، شراء منتجات المعرض وبيعها للجمهور.



وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء الماضي، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بأرض المعارض في مدينة مصر، بالتزامن مع افتتاح المعرض بالمحافظات.



