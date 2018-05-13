محافظ الجيزة: افتتاح 4 معارض لـ «أهلا رمضان» غدا بالمحافظة

قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة لتوفير كافة السلع الغذائية، تمهيدًا لإقامة معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظة، موضحًا أن المحافظة وفرت أماكن ملائمة لإقامة المعارض بجميع الأحياء والمراكز.

وأضاف «الدالي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه سيتم افتتاح 4 معارض لسلسلة معارض «أهلًا رمضان» غدًا بالمحافظة، وهناك 10 معارض موزعين بواقع 3 معارض في المراكز، و7 معارض في الاحياء، مشيرًا إلى استعداد مديرية التموين بالجيزة، وأطباء وحدة الطب البيطري، بالإضافة لمراكز المتابعة بالمحافظة؛ لمراقبة أسعار السلع الغذائية والإشراف عليها.

وتابع: «المحافظة تستعد بـ12 معرض من معارض أهلًا رمضان بمناطق مختلفة في محافظة الجيزة هذا العام؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وأتحدى وجود أسعار مثيلة للمنتجات والسلع في الخارج، وأسعار اللحوم أقل من أسعار السوق، وتتفاوت أسعار منتجات الشركات والمصانع الأخرى، وبصفة عامة الأسعار أقل من الجملة».

وأوضح أن هناك شوادر مخصصة لبيع اللحوم السوداني خارج كل معرض من معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظة، متابعًا: «أسعار اللحوم السوداني الطازجة تبدأ من 80 جنيه، بالإضافة لوجود أسعار جيدة للحوم المجمدة والدواجن».