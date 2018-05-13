طالب عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بفتح كافة المحاور المغلقة وإزالة جميع التعديات عليها؛ تجنبًا لحدوث تكدسات وأزمات مرورية خلال أوقات الذروة بشهر رمضان، وذلك من خلال التصدي والسيطرة على الشوادر المخالفة المقامة لبيع سلع وفوانيس رمضان.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء الأحياء اليوم، أنه تم رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الأرصفة وإخلائها للمارة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين ومنعهم من استغلال حلول الشهر الكريم لارتكاب العديد من التجاوزات والسماح فقط بالمواقع طبقا للشروط وعدم تخطي المساحة المحددة التي من شأنها عدم تعطيل حركة المرور وسير المواطنين.

وأكد المحافظ، أنه يتم التدقيق في اختيار المواقع المخصصة لإقامة موائد الرحمن بما لا يغلق الشوارع أو يعطل مصالح المواطنين، والتأكد على توافر اشتراطات الحماية المدنية بالموائد والتنسيق مع شركات النظافة أولا بأول فور انتهاء المائدة، مع استمرار شن الحملات اليومية لإعادة الانضباط للشوارع والأسواق ورفع اشغالات المقاهي المخالفة وإغلاقها ومراجعة تراخيصها.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بعدم السماح بإصدار أي تراخيص حفر جديدة خلال الشهر الكريم، إلا في حالة الضرورة القصوى لمعالجة أي طارئ في شبكات المرافق المختلفة «كهرباء - مياه - صرف صحي».

وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة بصدد إصدار «دليل إجراءات عمل رئيس الحي»، هذا ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة داخل المحافظة برئاسة اللواء محمد الشيخ السكرتير العام.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بضرورة الحرص والمواظبة على لقاء المواطنين ورؤساء اتحاد الشاغلين أسبوعيًا، والإعلان بشكل دائم عن هذا الموعد في مكان عام مفتوح للتواصل، وتلقي كافة الشكاوى والطلبات وتذليلها في إطار المتاح، والعمل على تفعيل القانون بتشكيل اتحاد شاغلين لكل عقار؛ لسهولة التواصل مع كيان قانوني لتنفيذ القررارات الإدارية الخاصة بالعقار والحفاظ عليه بتحقيق الصيانة الدورية اللازمة له.

وشدد المحافظ -خلال عرض تقرير المتابعة الميدانية المركزية لرصد أهم السلبيات بالأحياء- على سرعة إزالة جميع الإعلانات والملصقات المشوهة على الأسوار وتحرير محاضر وغرامات ضد المعلن وإحالته للنيابة لتطبيق القانون، كذلك استمرار خطة جميع الاحياء بالمناطق الأربعة لإزالة ورفع فوري للسيارات المتروكة والمهملة بشوارع القاهرة ومصادرتها بمخازن الخليفة بالتنسيق مع المرور لعدم غلق الشوارع أو استغلالها في أعمال إرهابية أو مشبوهة.