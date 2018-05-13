الناطق باسم الحكومة السودانية: العلاقات مع مصر «مقدسة»

وصف الدكتور أحمد بلال عثمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، مستوى العلاقات التي تجمع بين مصر والسودان بـ«المقدسة»، قائلا إن: «العلاقة بين البلدين في أحسن حالاتها، فالقنوات مفتوحة ‬ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر حسن البشير، وكذلك القنوات الدبلوماسية».

وأكد الناطق باسم الحكومة السودانية، في تصريحات لصحيفة «الأخبار»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، أن السودان هي العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، مشيرا إلى الضرورة القصوى للتعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب، معتبرا أن تبادل المعلومات الأمنية واحدة من الأذرع الرئيسية للتعاون بين مصر والسودان.

وشدد على حرص بلاده على استقرار مصر، متابعا: «ظلت القاهرة تواجه الإرهاب ليس فقط في الفترة الأخيرة، لكن منذ زمن طويل، والآن مصر قطعت شوطا كبيرا في القضاء عليه».