إسرائيل تمنع وفدا طبيا فلسطينيا من الدخول إلى غزة

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية، بمنع وفد طبي حكومي من الضفة الغربية من الدخول إلى قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن السلطات الإسرائيلية رفضت إصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الوفد الطبي الذي شكلته لمساعدة الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وطالبت المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الحكومية بالدخول إلى قطاع غزة لمساعدة الطواقم الطبية العاملة هناك.

واعتبرت أن منع الطواقم الطبية من التوجه إلى قطاع غزة إصرار على حرمان الجرحى والمرضى في القطاع من العلاج، حيث تمنعهم من الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم، وتمنع الطواقم الطبية من الدخول لغزة لعلاجهم في المشافي الحكومية.

ويأتي ذلك قبيل تصعيد مرتقب لاحتجاجات مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي على أطراف قطاع غزة مع إسرائيل.

وتدعو هيئة «مسيرة العودة» -التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية- إلى احتشاد شعبي واسع على أطراف شرق قطاع غزة، غدا الإثنين، بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس ولإحياء الذكرى الـ70 لـ«يوم النكبة الفلسطينية».