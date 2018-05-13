حمدي متولي رئيسا للإعداد والتنفيذ بالتليفزيون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بتكليف حمدي متولي رئيسا للإدارة المركزية للإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع التليفزيون.

وجاء القرار بناء على ما عرضه رئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين، خاصة وأن متولي يقوم بمهامه في الإدارة منذ أكثر من تسعة شهور كاملة حقق خلالها تقدما ملحوظا في شكل التوزيعات والبروموهات.

وكان متولي قد وضع خطة لتنشيط التنويهات والبروموهات خلال الفترة الماضية، والتي المشريوعات القومية الكبرى في شتى المجالات وتكثيف بثها كفواصل بين البرامج في القنوات التابعة لقطاع التليفزيون.