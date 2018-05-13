حبس 6 عاطلين متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة 4 أيام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، حبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وقاموا باقتحام شقة طبيب بدعوى اتهامه في قضية ومطلوب التنفيذ عليه، وساوموه على تقاضي مبلغ مالي مقابل تركه ومساعدته في الهروب.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من «ن.إ.ي» 60 عاما طبيب بشري وصاحب مستشفى «تحت الإنشاء»، بتضرره من 4 أشخاص «أدلى بأوصافهم التقريبية»، حضروا لمسكنه منتحلين صفة قوة من إدارة تنفيذ الأحكام، وأوهموه بأنه مطلوب للتنفيذ عليه في أحكام قضائية، واستولوا منه على مبلغ مالي 1100 جنيه، وساوموه على دفع مبلغ 50 ألف جنيه نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، واتفقوا معه على مقابلته لاستلام المبلغ.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط «هـ.م.ا» 39 سنة عاطل و«هـ.س» 42 سنة سائق وسابق اتهامه في قضايا، و«م.ع» 32 سنة عاطل، و«ع.ع» 32 سنة عامل أثناء حضورهم لاستلام المبلغ المشار إليه وبحوزتهم مبلغ مالي 920 جنيها من متحصلات الواقعة.

واعترف المتهمون في التحقيقات بارتكاب الواقعة بتحريض من كلا من «أ.س» 36 سنة عاطل، و«م.س» 39 سنة صاحب محل، وبسؤال المجني عليه عن صلته بالمحرضان قرر بوجود خلافات سابقة بينهم على حيازة قطعة أرض ملكه بمدينة السلام، وقيام المتهمان بتهديده وابتزازه بدعوى ملكيتهما للأرض ومساومته على دفع مبلغ مالي 80 ألف جنيه مقابل عدم التعرض له، وأمكن ضبط المتهمان الخامس والسادس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.