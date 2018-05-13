ضبط سيارة محملة 7950 لتر بتزين مدعم في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم الأحد، من مصادرة 7950 لتر بتزين مدعم في حملة تموينية بشوارع منطقة كوبري الرباط بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط السيارة رقم 5279 أ ل د، قيادة «هشام.ا» أثناء مرورها أمام كوبري الرباط بثاني المحلة قادمًا من مسطرد القليوبية، وبحوزته 7950 لتر بنزين 80 مدعم، بقصد تجميع سلعة مدعمة؛ لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتم تحرير المحضر رقم 2 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.