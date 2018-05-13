«التعليم العالي» تستعرض تقريرا حول «حريق مستشفى جامعة الزقازيق»

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، حول نشوب حريق بمستشفى جامعة الزقازيق.

وأشار التقرير، إلى نشوب حريق محدود في تمام الساعة 2:15 بعد منتصف الليل صباح اليوم الأحد، داخل غرفة هيئة التمريض بقسم العظام في مستشفى الحوادث بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأسرع العاملون بالمستشفيات باستخدام وسائل الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، كما انتقلت قوات الدفاع المدني إلى المستشفى للسيطرة على الحريق، والذي لم يستغرق إلا دقائق معدودة.

وأوضح التقرير، أن رئيس الجامعة انتقل على الفور إلى المستشفى، وأصدر تعليماته بإخلاء مرضى العظام إلى مستشفى الجراحة الجديد مؤقتًا، والاطمئنان على سلامة كل المرضى بالمستشفى بعد تمام السيطرة على الحريق، دون وجود أي إصابات أو وفيات، وتم استئناف العمل بمستشفى الحوادث في تمام الساعة 3:30 بعد منتصف الليل صباح اليوم الأحد بكامل طاقته.

وأضاف التقرير، أنه تم تشكيل لجنة هندسية وقانونية لعمل تقرير فني؛ للوقوف على أسباب حدوث الحريق، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المرضى واستمرار العمل بالمستشفيات على الوجه الأكمل.