حبس شاب وضبط وإحضار لآخر بعد مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام جنب القاهرة برئاسة المستشار شريف برسوم، بحبس شاب، وبضبط وإحضار آخر؛ لاتهامهما بإصابة 3 أشخاص بطعنات متفرقة بالجسد في مشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة.

وبينت التحقيقات أن المتهم المحبوس (ش.م) وصديقه الهارب، (م.ح) أصابا (م. ي) 27 سنة، بطعنة بالفخذ، وجروح بأطراف أصابع الأيدي، وشقيقه (إ.ي)، وصديقهما (م. س) مصاب بطعنة بالصدر، وجرح بالوجه في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة، تعمل في مصنع يمتلكه الثلاثة المجني عليهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عاكسا فتاة ما دفع الـ3 المجني عليهم للتدخل، إلا أن المتهمان أصابوهم بمطواة بعد أن تطور الأمر إلى مشاجرة في الشارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهم الأول فيما هرب الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بتحريات الأمن في الواقعة، وإرسال تقرير الطبيب لحالة المصابين.