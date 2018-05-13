«العبادي» يوجه الأمن العراقي في كركوك بالتزام الحياد في ملف الانتخابات

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، توجيهات للقوات الأمنية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك بضبط الأمن والتزام الحياد في ملف الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، أن «العبادي» دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات السريعة بفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها وإعلان النتائج على الرأي العام من أجل ضمان سلامة الانتخابات.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني قد دعا القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية في السليمانية، مناشدا جميع الأطراف بضبط النفس، وذلك على خلفية اشتباكات اندلعت قرب مقر حركة التغيير في مدينة السليمانية.