قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تحتاج إلى إدارة رشيدة، واستثمار هذه الإمكانيات استثمارًا حقيقيًا لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأبدت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، استيائها عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع تعبير الشعب عن معاناته، قائلة: «بعد ثورتين عظيمتين لا يصح أن يكون هذه الطريقة التي يتم التعامل بها مع شعب أثبت أنه لن يموت».

وأضافت: «الاستجابة لمطالب الناس لم تتم كما يجب»، متابعة: «الشعب المصري يتحمل ويصبر لكن عندما يغضب وتزداد العوامل الضاغطة عليه، من حقه أن يُستجاب له أو يُوضح له لماذا لم تتم الاستجابة»، في إشارة منها إلى الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر المترو واعتراض بعض المواطنين على ذلك.

وأشارت إلى معاناة أصحاب المعاشات، من قلة ما يحصلون عليه في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، مطالبة الحكومة بالالتفات إلى ما يتم كتابته في الصحف حول السلبيات والاستماع إلى احتياجات المواطنين وآنينهم.

ولفتت إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، بقولها «الشعب هو المفترض أن يتم الإشادة به لا الحكومة»، مستطردة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يكف عن دعوة الحكومة بالاهتمام بالأكثر ألمًا ومعاناة، وتحقيق والعدالة الاجتماعية، لكن هناك سياسات كثيرة بحاجة إلى أن تُصحح».

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من أول أمس الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.

أما بالنسبة للأسعار الجديدة لاشتراكات المترو، جاءت كالتالي، المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.5 جنيه بنسبة تخفيض 50%، والمرحلة الثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2.97 جنيه بنسبة تخفيض 57.5%، والمرحلة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيهًا، وفيها يبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيهات بنسبة تخفيض 44.4%.