المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يرحب بتعهد كوريا الشمالية بتفكيك موقعها للتجارب النووية

رحب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بإعلان كوريا الشمالية عن خطتها لتفكيك موقعها للتجارب النووية في البلاد، قائلا إن هذه الخطوة ستكون مفيدة في بناء الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قبل قمتهما المرتقبة، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، مساء أمس السبت، عن أنها بصدد تفكيك موقع التجارب النووية في بونجي-ري، في الفترة ما بين 23 و25 مايو، وأنها سوف تدعو الصحفيين من كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا لتغطية تفكيك الموقع.

ورحب المتحدث الرئاسي لكوريا الجنوبية، كيم إيو كيوم، اليوم الأحد، بهذا الإعلان باعتباره تعبيرا عن نية كوريا الشمالية لتنفيذ اتفاقها الذي تم التوصل إليه خلال قمة الكوريتين الشهر الماضي، «ليس من خلال الكلمات بل من خلال العمل».

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قد وعد أولا بهدم موقع التجارب النووية عندما عقد محادثات قمة تاريخية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن في السابع والعشرين من أبريل الماضي.

وقال المتحدث الرئاسي: «إنه قبل القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، نأمل في أن يتم تعزيز الثقة بين قادة البلدين، مضيفا أن: «دعوة كوريا الشمالية للصحفيين الأجانب تظهر أن البلاد ستنفذ العملية بطريقة شفافة»، حسب «يونهاب».