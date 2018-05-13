وفد الأعلى للجامعات يفتتح مقر كلية الطب البيطري بالوادي الجديد

استقبل محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، وفد من المجلس الأعلى للجامعات ضم د. ماجد نجم، رئيس جامعة حلون، ود. أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، ود. أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، ود. أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، وذلك بهدف بحث آليات فصل فرع الجامعة بالمحافظة عن جامعة أسيوط، وإصدار قرار بجامعة الوادى الجديد مستقلة عن جامعة أسيوط.

وقال المحافظ، إن المحافظة لا تألو جهدا ًفي توفير كافة الإمكانات الخاصة لفصل فرع الجامعة، في ظل إنشاء جامعة مستقلة يؤدي إلى خلق آفاق جديدة للتنمية على أرض المحافظة، وسيعطيها الفرصة لإمكانية افتتاح أفرع لها بمراكز المحافظة فيما بعد، والذي يمكن من خلاله تحقيق توجيهات القيادة السياسية في تنمية واستصلاح المساحات المترامية بالمحافظة واستغلال مقوماتها.

وأشار إلى ان الجامعة ستكون بيت خبرة لتنمية الوادي الجديد وتعميره، وفرع الوادي الجديد يضم حاليا 6 كليات هى «التربية، العلوم، الزراعة، البيطري، التربية الرياضية، الآداب»، وحققت هذه الكليات طفرة كبيرة في خدمة أبناء الوادي الجديد من حيث العمران وتوفير تخصصات أكاديمية.

وفي نفس السياق، افتتح وفد المجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارته للمحافظة، مقر كلية الطب البيطري، وكذلك المنشآت الجديدة بمقر الجامعة بالكيلو 10 شمال مدينة الخارجة.

وتفقد الوفد، مقر كلية العلوم وكليتي الآداب والتربية الرياضية ومبنى المدينة الجامعية الجديدة (هـ)، وذلك لإعداد تقرير مفصل عن إمكانية تحويل الفرع الذي تم إنشاؤه منذ 22 عاما إلى جامعة الوادي الجديد.