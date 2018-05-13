ضياء رشوان: استطلاع «روسيا اليوم» لا يحتمل الآراء ويمس سيادة الدولة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الاستفتاء حول تبعية حلايب وشلاتين لمصر أو السودان، الذي أجرته فضائية «روسيا اليوم» ونشر عبر موقعها الرسمي، يمس سيادة الدولة، متابعًا: «هذه المسألة لا تحتمل الآراء، وتخص سيادة الدولة المصرية».



وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أنه أدان الاستفتاء، وأبلغ مكتب القناة بالقاهرة بما يحمل هذا الاستفتاء من مخاطر تضر العلاقات المصرية الروسية، قبل اتخاذ إجراءات أكثر حدة؛ حفاظًا على العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى عميق وتشعب العلاقات بين الدولتين منذ أكثر من 65 عامًا، والتي لا تحتمل هذا العبث، بحسب وصفه.



وأشار إلى أن قيام القناة بحذف الاستفتاء، وتوجيه اعتذار للدولة المصرية مؤكدة على العلاقات العميقة التي تجمع بين البلدين، متابعًا أن هناك اجتماع الاثنين المقبل، بين وزيري الخارجية والدفاع ونظرائهم الروس، وسيشهد خطوات في تعزيز العلاقات بين موسكو والقاهرة.



وتابع: «ما حدث غير صحيح مهنيًا ولا سياسيًا، وجميع المسؤولين الذين تم التواصل معهم، حرصوا على إزالة الاستفتاء، عدا قلة لا تحمل الجنسية الروسية رفضوا إزالته، ولما وصل الأمر لجهات سيادية تم إزالة الاستفتاء، وطلبنا معرفة السبب الحقيقي خلف هذا الاستفتاء، الذي يضر بالعلاقات المصرية الروسية».



ونشرت فضائية «روسيا اليوم»، أمس الجمعة، استفتاء حول تبعية حلايب وشلاتين لمصر أو السودان، وقامت السلطات المصرية بالتواصل مع مكتب القناة بالقاهرة، والسلطات الروسية في موسكو، وقاموا بحذف الاستفتاء بعد ساعات من نشره، والاعتذار للدولة المصرية.



