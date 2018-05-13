تحضيرات واسعة في غزة لـ«مليونية العودة وكسر الحصار» غدا

يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة استعداداتهم للمشاركة الحاشدة في «مليونية العودة وكسر الحصار» التي تنطلق غدا الإثنين، للتأكيد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفض المخططات الرامية لتصفية قضيتهم، وللمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في «مليونية العودة وكسر الحصار» بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 والمخيمات والشتات.

وأعلنت عن تعطيل كافة المؤسسات العاملة والجامعات وكل مرافق الحياة للمشاركة في يوم الزحف الأكبر، باستثناء وسائل النقل التي ستنقل الجماهير للمناطق الشرقية من القطاع.

وقال عضو الهيئة القيادية لمسيرة العودة، أحمد المدلل، لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» إن: «الهيئة وضعت منذ بداية المسيرات خططًا واستراتيجيات لإنجاحها، حيث أثبت شعبنا على مدار الأسابيع الماضية قدرته وإصراره على الاستمرار وصولًا إلى انتزاع حقه بالعودة».

وأوضح أن الفعاليات ستبدأ ذروتها الساعة العاشرة من صباح غدا الإثنين 14 مايو بنقل الجماهير على الحدود الشرقية للقطاع، واستنفار كافة القوى لإيصال رسالة قوية للعالم مفادها أن الشعب مستمر في مسيرات العودة، رغم كل التهديدات والجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين.

وأشار إلى أنه سيتم رفع العلم الفلسطيني فقط، كما حدث خلال الأسابيع الماضية، من أجل التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني، كما سيتم أيضًا العمل على زيادة نقاط التجمع على طول الحدود، متابعا أن يومي الإثنين والثلاثاء سيشهدان أساليب مقاومة جديدة ومفاجئات متعددة ستضع الاحتلال في حالة إرباك شديدة، وهاجس وجودي، وستعمل على حصاره.

ومنذ انطلاق «مسيرات العودة الكبرى» في 30 مارس الماضي، والفلسطينيون يواصلون الاحتشاد على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، رغم قمع قوات الاحتلال لتلك المسيرات السلمية، واستخدامها «القوة المفرطة والمميتة» والأسلحة المحرمة دوليًا، ما أدى لاستشهاد 48 فلسطينيا وإصابة 9520 بجراح مختلفة وبالاختناق.

يُشار إلى أن «مليونية العودة» ستأتي بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة وإحياء الذكرى الـ70 لـ«يوم النكبة الفلسطينية».