«فلسطين» تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بخصوص القدس الأربعاء

كشف سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، عن اتصالات يجريها مع الدول الأعضاء في الجامعة؛ لعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، يوم الأربعاء المقبل؛ لمواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال «اللوح»، في تصريحات له بالجامعة العربية، إنه لابد أن ينتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية، ترتقي إلى مستوى هذا الحدث «الكارثي» غير المسبوق في المنظومة الدولية؛ لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الأمريكية وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.