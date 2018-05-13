الوفد الأمريكي المشارك في مراسم افتتاح السفارة بالقدس المحتلة يضمّ 300 شخص

وصل، اليوم الأحد، إلى مطار اللد، وفد أمريكي يتكوّن من 300 شخص، للمشاركة في مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، المُقرّر غد الإثنين.

ويترأس الوفد نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، ويضم أيضا جاريد كوشنر المستشار الخاص لترامب، وزوجته إيفانكا ترامب، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، والعشرات من أعضاء الكونجرس الأمريكي، علما أنّ عدد الذين وُجِّهت لهم دعوات رسمية للمشاركة في المراسم من إسرائيل والخارج، لم يتعدَّ 800 شخص.

وبينما لم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المراسم، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قُبيْل قليل، بصهر ترامب، ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، جاريد كوشنر، وفقا لموقع "عرب 48" الإخباري.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، فإنّ 32 سفيرا من أصل 86 سفيرا أجنبيا وُجِّهت لهم الدعوة للمشاركة في المراسم، أعلنوا قبولهم الدعوة، ومن بينهم سفراء رومانيا والمجر والنمسا والتشيك، الذين كانت حكوماتهم وراء إحباط المبادرة الفرنسية، يوم الجمعة، لإطلاق بيان رسمي باسم الاتحاد الأوروبي، ضد الخطوة الأمريكية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، إنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، ستجري مساء، حفل استقبال للوفد الأمريكي، فيما أعلن غالبية سفراء دول الاتحاد الأوروبي مقاطعتهم له.

ولفتتْ الصحيفة، إلى أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت إجراءات مكثفة في القدس المحتلة، حيث تعتزم نشر الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود في أنحاء المدينة، ونصب حواجز بالقرب وعلى مشارف الأحياء والقرى العربية التي ضمّتها حكومة الاحتلال لمناطق نفوذ بلديتها، ولا سيما قرية حي جبل المكبر؛ المتاخمة للموقع الجديد للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

ويطلق غدا الفلسطينيون مسيرة "مليونية العودة"، بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة وإحياء الذكرى الـ70 لـ«يوم النكبة الفلسطينية».