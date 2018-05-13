رياضة النواب برئاسة عامر تجمع توقيعات للتحقيق مع مرتضى منصور

أعلن أعضاء بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم، تضامنهم الكامل، مع "عامر" فى أزمته الأخيرة مع النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، قيام أعضاء باللجنة بتمرير ورقة فيما بينهم للتوقيع على طلب لتقديمه إلى "عبدالعال" بشأن المطالبة بالتحقيق مع مرتضى منصور، بشأن الإساءات التى وجهها لأعضاء البرلمان والنواب الذين جاءوا عن طريق القائمة.

وطالب النائب محمود شحاتة، بضرورة وقوف اللجنة على تقرير النيابة العامة بشأن المخالفات المالية داخل لجنة نادى الزمالك لاسيما وأنها تمثل أموال المصريين.

وقال النائب فرج عامر: "أى كلام "يمس سمعة " اللجنة وأعضاءها "مش هنسكت عليها"، و أنا اللى يمسنى، مش هسكت، خصوصاً وأن التطاول وصل لمرحلة خطيرة، مفيش حد يقبل التطاول المستمر من شخص واحد بيعكر صفو المجتمع، لازم نحافظ على نظام البلد، سكتت مرة واتنين، ولكن الأمر لم يعد مسموح به إننا نتشتم، وأنا نجحت فى الانتخابات بالتزكية بـ 20 ألف صوت".