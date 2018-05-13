نائب وزير المالية: تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الاقتصاد المصرى 25 نقطة مئوية

• أحمد كجوك: مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى (PMI) قفز 50 نقطة مئوية فى ظل ثقة القطاع الخاص فى الاقتصاد



قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تكلفة التأمين على المخاطر الخاصة بالاقتصاد المصرى تحسنت فى ظل انخفاضها بنحو 25 نقطة مئوية منذ بداية العام المالى الحالى، رغم تدهور تكلفة المخاطر على عدد من الدول المجاورة.

ويساعد تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الاقتصاد فى تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى مصر.

وأضاف كجوك أن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى (PMI) تحسن أخيرا بنحو 50 نقطة مئوية، مستفيدا من ارتفاع مؤشر الإنتاج بنحو 51 نقطة مئوية، ومؤشر الطلب على التصدير بنحو 52 نقطة مئوية خلال الشهر الماضى.

وويقدم مؤشر مديرى المشتريات نظرة عامة على ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند على 5 ركائز رئيسية هى الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.

«القطاع الخاص يرى أن هناك تحسنا ملحوظا فى الاقتصاد المصرى» علق نائب وزير المالية، وأضاف أن حزمة الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية أخيرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعى وقانون الإفلاس ستساهم فى تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادى خلال الفترة القادمة.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى قد رفعت تقييم الاقتصاد المصرى من «Bــ» إلى «B» مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وأشارت فى تقرير صدر مساء الجمعة الماضى إلى أن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع فى حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلى.

وبحسب الوكالة، فإن عجز الحساب الحالى تراجع خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 64% ليصل إلى 3.4 مليار دولار، مدعوما بالعودة القوية للسياحة والتحويلات النقدية، «وهذا أكثر من توقعاتنا».

وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الحساب الحالى إلى 4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، من 6.5% خلال العام المالى الماضى، ليستمر فى النزول ويصل إلى 2.7% خلال العام المالى 2020 ــ 2021.

وارتفع إجمالى الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، بحسب ما قالته الحكومة فى نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو فى بورصة لوكسمبورج.

ووفقا لتقرير ستاندر آند بورز، من المتوقع أن تساهم قطاعات أخرى فى التضييق على عجز الحساب الحالى، منها النمو القوى فى إنتاج الغاز من حقل ظهر وبقية حقول الغاز الطبيعى الأخرى، وهو ما سيساهم فى تخفيف فاتورة استيراد مواد الطاقة، بحلول نهاية عام 2019، «كما ستساهم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الطاقة فى تمويل عجز الحساب الحالى».

وتوقعت الوكالة أن تحقق مصر نموا اقتصاديا قويا بمتوسط 5.4% خلال الأربع سنوات القادمة، وهو رقم جديد حددته الوكالة بعد أن كانت تتوقع لمصر نموا بمتوسط 4.4% فقط خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وقالت ستاندرند بورز إن التعديل يرجع إلى الانتعاشة القوية فى الاقتصاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى فى بعض القطاعات مثل الغاز الطبيعى والسياحة والتشييد والتصنيع.

وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم تدريجيا، لكنه سيظل عاليا عند 11% فى ضوء استمرار الإجراءات الإصلاحية.