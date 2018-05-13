عضو «محلية النواب»: الدولة تضع الطبقات الضعيفة في اعتبارها

علق النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على زيادة أسعار تذاكر المترو، قائلًا إن الوطن يمر بمرحة حرجة، والدولة تحاول وضع الطبقات الضعيفة من المواطنين في اعتبارها.



وأضاف عضو «محلية النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس السبت، أن سعر التعريفة القديمة لم يغطِ احتياجات الشركة وأعمال الصيانة السنوية، متابعًا أنه لو يتم اتخاذ قرار بالزيادة الأخيرة لارتفع معدل الأعطال، وساءت الخدمة.



وتابع أن البرلمان كان يناقش ميزانية الدولة، في جلسة الثلاثاء الماضي، ووجد أن هناك 44 مليار جنيه ديون مُرحلة على قطاع السكة الحديد، معقبًا: «لهذا لو لم يتم التحرك حاليًا لإنقاذ المترو، لوقع المرفق ولقي نفس مصير السكة الحديد»



يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من أول أمس الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.



