«الزراعة»: الدولة عازمة على زيادة الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسميكة، إن الدولة عازمة على زيادة الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي، متابعة أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بـ12 مشروعًا استثماريًا، وقد تمت الموافقة عليهم.



وأضافت نائب وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس السبت، أنه تم الانتهاء من التعاقد على 4 مشروعات داجنة الفترة الماضية، لإنتاج 62 مليون طائر.



ووصفت المشروع المتعلق بإقامة مجمع للاستثمار الداجني المتكامل على مساحة 27 ألفًا و437 فدانًا بمنطقة جنوب شرق المنخفض بمحافظة الجيزة، بأنه من أهم مشروعات الوزارة، مؤكدة أنه مشروع متكامل ومتميز، وراعى كل الإجراءات البيئية والقرارات الوزارية المنظمة للبعد الوقائي؛ حيث إنه يتم الفصل بين المشروع والآخر بعدد من المساحات البينية لعدم نقل الأمراض.



وتابعت أن هذا المشروع قائم على استيراد 60 ألف دجاجة جدة، لإنتاج 56 مليون طائر، بطاقة جذرية 60 ألف طن، باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مشيرة إلى توفير المشروع 2000 فرصة عمل.



وأوضحت: «سيتم بناء 36 مزرعة في 386 عنبرًا، هناك مصدر يعطينا طاقة 30 ألف طائر في الساعة، وهناك مصنع للأعلاف يورد لنا 2000 طن يوميًا، و6 معامل لتفريخ من 88 إلى 90 مليون بيضة».



يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إقامة مجمع للاستثمار الداجني المتكامل على مساحة 27 ألفًا و437 فدانًا بمنطقة جنوب شرق المنخفض بمحافظة الجيزة لصالح إحدى الشركات بنظام حق الانتفاع، حيث يشمل المجمع مزارع تسمين، وجدود، وأمهات، بالإضافة إلى معمل تفريخ، ومصنع للأعلاف، ومجزر للدواجن، ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع حوالي 55 مليون دجاجة.



