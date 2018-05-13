«التعليم» تقيم التصفيات النهائية لمسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية

أقام اتحاد طلاب مدارس مصر، التصفيات النهائية لمسابقة الأخصائي المثالي مسئول الاتحادات الطلابية، بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب.

وأكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، أن هذه المسابقة تستهدف رفع الكفايات المهنية للأخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية، وتفعيل دوره في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية لدى الطلاب، وإبراز دور الأخصائيين الاجتماعيين في رعاية ونمو القيادات الطلابية، وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى المحافظات، بما يسهم في زيادة الكفايات النظرية والعملية وتحقيق التنمية المهنية المستدامة في عصر يتسم بالتغيير المتلاحق وسهولة المعلومات وسرعة الاتصالات.

وأشار «موسى»، إلى تكريم جميع المشاركين في المسابقة للمراحل الثلاث، مضيفًا أن التصفيات النهائية لمسابقة الأخصائي المثالي مسؤول الاتحادات الطلابية، والتي نظمت خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو 2018 أسفرت عن تقييم المسابقة على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية، وفوز إبراهيم أحمد محافظة القاهرة بالمركز الأول، ومروة أحمد أنور محمود محافظة السويس بالمركز الثاني، ومها عنتر الدسوقي محافظة الدقهلية بالمركز الثالث، وسهام عبدالوهاب أمين محافظة الجيزة بالمركز الرابع، وحنان عبدالفتاح أحمد محافظة القليوبية بالمركز الخامس.

وذكر أن نتيجة المرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز سلوى جمال عبدالناصر من محافظة السويس بالمركز الأول، ورانيا محسن مصطفى من محافظة الجيزة بالمركز الثاني، وهاني حسني علي من محافظة القاهرة بالمركز الثالث، ونيفين فايز فريد من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وأسماء علي حسين من محافظة القليوبية بالمركز الخامس.

وأضاف أن نتيجة المسابقة للمرحلة الثانوية أسفرت عن فوز راندا عبدالشافي عبدالله محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وأسماء محروس عبدالحميد محافظة الغربية بالمركز الثاني، وسهير أحمد حسين محافظة الدقهلية بالمركز الثالث، وإلهام الشحات محمد محافظة جنوب سيناء بالمركز الرابع، وصفاء السيد عبدالعليم محافظة الإسماعيلية بالمركز الخامس.