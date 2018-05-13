اجتمع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بإدارة الجامعة، وذلك بحضور كلًا من أمين الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين ومديري العموم ومديري الإدارات وأمناء الكليات، وذلك لوضع خطط لتطوير المنظومة الإدارية وتحسين العمل الإداري والعمل على معاصرة المجتمعات الحديثة في تطوير المؤسسات.

وأكد الدكتور عبيد صالح، ضرورة استخدام الميكنة لإنجاز المهام في أقل وقت، مشددا على ضرورة تواصل الإدارات المرتبطة ببعضها والعمل كفريق واحد؛ لسرعة إنجاز المهام، وأيضًا عمل اجتماعات أسبوعية دورية لمتابعة الأعمال ولمعرفة الإنجازات والمعوقات ومحاولة حلها، ولابد من تحديد مهام كل موظف لكي يتحمل مسؤولية الأعمال المنوط بها، لكي يعاقب كل فرد على حده.

وأشار «صالح»، إلى أهمية ترشيد الكهرباء والمياه داخل الكليات وإدارة الجامعة، فالتطوير الإداري يؤدي إلى رفع مستوى الوعي الإداري لدى الموظفين، وإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من عمليات التطوير، التي تختص بأجواء العمل وتعمل على تسهيل أداء الخدمة والرقي في الأداء عبر اقتراح أفضل السبل؛ لتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة.

وأوضح أن التطوير لأساليب العمل مطلب ضروري، وحاجتنا إليه شديدة وواجبنا جميعًا أن نشارك فيه بالرأي والفكرة والتجربة والمعلومة والتشجيع؛ لننهض بالمنظومة بأكملها.