رواد «تويتر» يطلقون هاشتاج «اندونيسيا» بعد تفجيرات الكنائس

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هاشتاج «اندونيسيا» بعد تفجير أسرة كاملة لكنائس مدينة "سوارأبابا".

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها «الشرطة الاندونيسية: أسرة كاملة مكونة من الوالدين وخمسة أبناء، كانت وراء تفجيرات الكنائس فى مدينة "سوارأبابا"، التى راح ضحيتها 11 شخصا على الأقل علاوة على إصابة العشرات».

وكتب مستخدم آخر: «لا أفهم داعش الأرهابية المجرمة تدعى الإسلام وتستخدم الأطفال فى عمليات إنتحارية!! أكبر حجة للاستبداد هى داعش ومهمتهم هى منع الديمقراطية الحرية ».

فيما أضاف مستخدم آخر:«مات من لا يستحقون الموت، على يد من لا يستحقون الحياة».

‏وكانت الشرطة الإندونيسية قد قالت ،يوم الاحد ، إن أسرة إنتحارية هاجمت 3 كنائس في مدينة "سورابايا" مما أدى إلى سقوط 11 قتلى على الأقل وإصابة 35 أخرين.