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رواد «تويتر» يطلقون هاشتاج «اندونيسيا» بعد تفجيرات الكنائس


نشر فى : الأحد 13 مايو 2018 - 9:27 م | آخر تحديث : الأحد 13 مايو 2018 - 9:27 م

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هاشتاج «اندونيسيا» بعد تفجير أسرة كاملة لكنائس مدينة "سوارأبابا".

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها «الشرطة الاندونيسية: أسرة كاملة مكونة من الوالدين وخمسة أبناء، كانت وراء تفجيرات الكنائس فى مدينة "سوارأبابا"، التى راح ضحيتها 11 شخصا على الأقل علاوة على إصابة العشرات».

وكتب مستخدم آخر: «لا أفهم داعش الأرهابية المجرمة تدعى الإسلام وتستخدم الأطفال فى عمليات إنتحارية!! أكبر حجة للاستبداد هى داعش ومهمتهم هى منع الديمقراطية الحرية ».

فيما أضاف مستخدم آخر:«مات من لا يستحقون الموت، على يد من لا يستحقون الحياة».

‏وكانت الشرطة الإندونيسية قد قالت ،يوم الاحد ، إن أسرة إنتحارية هاجمت 3 كنائس في مدينة "سورابايا" مما أدى إلى سقوط 11 قتلى على الأقل وإصابة 35 أخرين.


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