صحيفة إسرائيلية: هذه قائمة الدول المشاركة في افتتاح السفارة الأمريكية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أسماء الدول التي سيشارك سفراؤها غدا الاثنين في احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. وبحسب الصحيفة، سيشارك في هذه الاحتفالات سفراء 30 دولة من أصل 86 دولة وجهت لها الدعوة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الدول المشاركة هي: "ألبانيا، أنجولا، النمسا ، الكاميرون، كوت ديفوار، التشيك، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، إثيوبيا، جورجيا، جواتيمالا، هندورس، المجر، كينيا، مقدونيا، ميانمار، نيجيريا، بنما، البيرو، الفيليبين، رومانيا، روندا، صربيا، جنوب السودان، تايلاند، أوكرانيا، فيتنام، باراجواي، زامبيا، تنزانيا"، وفقا لما نقله موقع "عرب 48" الإخباري.

ولفتت الصحيفة على نحو خاص إلى مشاركة كل من المجر والتشيك ورومانيا والنمسا في المراسم خلافا لموقف الاتحاد الأوروبي. وكانت الدول المذكورة، أحبطت أمس الأول مبادرة فرنسية بإصدار بيان باسم الاتحاد الأوروبي ضد الخطوة الأمريكية لنقل السفارة إلى القدس المحتلة.

يشار إلى أنه بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، غدا، يطلق الفلسطينيون مسيرة "مليونية العودة"، رفضا لتلك الخطوة، وإحياءً للذكرى الـ70 لـ«يوم النكبة الفلسطينية».