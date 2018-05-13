العراق يسجل أعلى نسبة عزوف في أول انتخابات تشريعية بعد هزيمة «داعش»

أظهرت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية، أمس السبت، إحجاما من الناخبين عن تجديد الثقة بالطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وإنكار الوعود منذ 15 عاما، وتُرجم ذلك عزوفا عن التوجه إلى صناديق الاقتراع في أول اقتراع تشريعي بعد هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.

ويفترض أن تحدد نتائج الانتخابات ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي وصل إلى منصبه في عام 2014 بتوافق ضمني أمريكي إيراني، سيحتفظ بالسلطة، خصوصا أن الاقتراع تم وسط توتر إقليمي بين طهران وواشنطن على خلفية انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي مع طهران.

وفي ختام العملية الانتخابية التي انتهت من دون تسجيل أي حادث يذكر، بدا أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة، باستثناء إقليم كردستان ومدينة الموصل في شمال البلاد.

وأدلى 44.52% من أصل نحو 24.5 مليون ناخب فقط بأصواتهم لاختيار 329 نائبا في مجلس النواب المقبل، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

وتعد هذه النسبة الأدنى منذ سقوط نظام صدام حسين، عام 2003 بعيد الغزو الأمريكي للبلاد، إذ سجلت انتخابات عام 2005 مشاركة بنسبة 79%، و62.4% عام 2010، و60% عام 2014.

وتأتي عملية التصويت أيضا في ظل توتر إقليمي، إذ أن العراق يعتبر نقطة تلاق بين عدوين تاريخيين، إيران والولايات المتحدة، فلطهران تأثير سياسي كبير على الأحزاب الشيعية في العراق وبعض المكونات التابعة لطوائف أخرى، فيما لعبت واشنطن دورا رئيسيا وحاسما في «الانتصار» على «داعش».

وهنأت واشنطن العراق على إجراء الانتخابات التشريعية، داعية إلى «تشكيل حكومة جامعة تلبي حاجات كل العراقيين، وضمن المهل الدستورية كي يتمكن العراق من مواصلة التقدم نحو مستقبل أفضل يكون أكثر أمانا وازدهارا».

وتمت عملية التصويت بحسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وستُوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة، لنيل 329 مقعدا برلمانيا.

وشهدت هذه الانتخابات سابقة، إذ أنه للمرة الأولى لا تشارك الأحزاب الشيعية التي هيمنت على الحياة السياسية لـ15 عاما، في قائمة موحدة، بسبب صراع شرس على السلطة بين صقور الطائفة التي تشكل غالبية في العراق.

وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من عملية التصويت، ورغم ذلك، فإن الانقسام الشيعي لن يغير في موازين القوى بين الطوائف في إطار نظام سياسي وضع بحيث لا يتمكن أي تشكيل سياسي من أن يكون في موقع المهيمن، لتجنب العودة إلى الدكتاتورية.