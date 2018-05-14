قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستقوم بوضع ضوابط لصرف المستحقات التموينية خلال الساعات المقبلة، معقبًا: «أهالينا أصحاب بطاقات الخدمة المقبولة ووبها تأخير في الصرف لن يضاروا، وده حق المواطنين، ونعمل بشكل مستمر لتفادي أي تأخير في تأدية الخدمة لهم».

وأضاف متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دفتر أحوال»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة جيدة لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه سيتم دراسة جميع المشكلات التي تواجه بطاقات التموين وصدور قرارات تنظم طريقة صرف السلع والمستحقات.

وتابع: «هناك معايير مختلفة لضبط البطاقات الإلكترونية أو كروت الخبز، وسيتم دراسة الحالات من خلال الوزارة، وسيتم وضع ضوابط للبطاقات الورقية لصرف الخبز خلال الساعات المقبلة».

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أماكن محددة لتأدية الخدمة الخاصة بالبطاقات التموينية، تسهيلًا على المواطنين، معقبًا: «الموظف يراقب البائعين وأصحاب المخابز والمخازن، ويشرف على استخراج ومتابعة البطاقات التموينية للمواطن، لذا سيتم خصيص أماكن منفصلة لمتابعة البطاقات التموينية؛ لضمان حسن تقديم الخدمة والتعاون للمواطنين».

وأوضح أن هناك مخزون احتياطي كافِ للسلع الغذائية في مصر، حتى موعد حصاد المحاصيل الجديدة، مشيرًا إلى ضبط أسعار الأسواق من خلال توفير كافة السلع الغذائية بشكل كبير، بالإضافة لرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه محاولات تعطيش الأسواق أو تحقيق هوامش ربح على حساب المواطنين.