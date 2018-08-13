وزير الخارجية اليمني: الحكومة الشرعية لن تناقش أية مبادرة حول الحديدة

صرح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بأن الحكومة تنتظر الدعوة التي سيبعثها مكتب المبعوث الأممي الحالي مارتن جريفيث، حول آلية ومضامين المشاورات المزمع عقدها في جنيف الشهر المقبل، مؤكدا أن الحكومة الشرعية على استعداد للسير في كامل الطريق.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين، عن "اليماني" القول إنه: "لا بد من إجراءات لبناء الثقة قبل كل شيء، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المساعدات الإنسانية التي يجري نهبها بشكل يومي من قبل الميليشيات الانقلابية".

وحول إمكانية طرح مبادرة بشأن الحديدة، أكد "اليماني" أن حكومة بلاده "ترفض طرح أي مبادرة بهذا الخصوص في لقاء جنيف، ولن تخوض مفاوضات حولها، وذلك بسبب رفض الانقلابيين حتى الآن الخروج من الحديدة، وعليه فإنه لا جدوى من طرح أية مبادرات".