سلة الأهلي تضم ثريا محمد بشكل رسمي

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أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع ثريا محمد، لاعبة منتخب مصر ونادي الصيد لكرة السلة بداية من الموسم القادم.

وجاء انتقال اللاعبة إلى صفوف النادي الأهلي لمدة موسمين، بعد أن أنهت اليوم إجراءات انتقالها رسميًا.

وجاء التعاقد مع اللاعبة في إطار عملية تدعيم الفرق الرياضية المختلفة بالنادي، حرصًا على مواصلة حصد البطولات والإنجازات الموسم القادم.

من جانبه، أعرب إيهاب الألفي، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بضم ثريا محمد.

وأضاف الألفي أن التعاقد مع اللاعبة يعد خطوة جيدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم القادم.