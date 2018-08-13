المفوض السامي لحقوق الإنسان: هجوم «ترامب» على الإعلام «تحريض على العنف»

هاجم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المنتهية ولايته، الأمير زيد بن رعد الحسين، اللهجة العدائية التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عن وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنها «ترقى إلى حد كبير إلى التحريض على العنف»، الأمر الذي قد يدفع الصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم أو تعرضهم للهجوم.

وأضاف الأمير زيد، في مقابلة مع صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم الاثنين، أن عدم اهتمام إدارة ترامب بحقوق الإنسان يشكل تناقضا صارخا مع الإدارات السابقة، وأن لهجة ترامب الموجهة ضد الأقليات والصحافة تحمل ملامح حقبتين من أسوأ فترات القرن الـ20 التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن وصم ترامب المتكرر للصحافة على أنها «عدو الشعب».

وتابع: «بدأنا نشهد حملة ضد الإعلام، قد تؤدي إلى سلسة من الأحداث التي قد تؤدي بسهولة إلى إلحاق ضرر بالصحفيين فقط لأنهم يذهبوا إلى أعمالهم، أو قد يلجأ البعض إلى فرض رقابة ذاتية على أعمالهم، وفي هذا السياق يقترب الأمر إلى حد التحريض على العنف».

وأكد المسؤول الأممي أن الأمر يعود إلى القضاء لتحديد ما إذا كان ترامب متهم بالتحريض على العنف اعتمادا على الملابسات، مشيرا إلى أن نهج ترامب يتم اتباعه في مناطق أخرى، مستشهدا برئيس كمبوديا الذي استخدم اللهجة ذاتها عندما أمر بإغلاق مؤسسات إعلامية مستقلة.

وأضاف الأمير زيد أن «إدارة ترامب تبدو وكأنها عزلت نفسها عن الإدارات السابقة في دعم حقوق الإنسان على مستوى العالم»، مشيرا إلى إخفاق واشنطن في تعيين سفير لدى مجلس حقوق الإنسان وكذلك انسحابها الكامل من المجلس لاحقا يعد دليلا على عدم وجود التزام عميق بحقوق الإنسان».

يشار إلى أن الأمير زيد سيتنحى في نهاية الشهر بعد انتهاء ولايته التي استمرت 4 أعوام في جنيف، وستحل محله رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت.