«بيطري الجيزة»: جهودنا وحدها في مكافحة الكلاب الضالة غير كافية

قال أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن هناك كميات كبيرة وغريبة من الكلاب منشرة في الشوارع، موضحًا أن المشكلة كبيرة ولن يتم حلها بجهود المديرية فقط.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن الإدارة مستمرة في مكافحة الكلاب الضالة والعاقرة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى التعامل المباشر مع أنواع محددة من الكلاب، وفقًا للقانون.

وأوضح أن المديرية على الاستعداد الكامل للتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان؛ لتوفير وسيلة أخرى من أجل القضاء على هذه الظاهرة بدلًا من التعامل المباشر مع الكلاب.

وتابع: «تم رصد 3000 حالة تم عقرها، و7 وفيات، وفقًا لإحصائيات المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالجيزة؛ نتيجة لانتشار بسبب الكلاب الضالة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي».