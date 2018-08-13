تُحيي ألمانيا اليوم الاثنين ذكرى ضحايا سور برلين قبل 57 عاما.

ومن المقرر إقامة قداس في كنيسة الذكرى بحي ميته في برلين، يعقبه وضع أكاليل من الزهور والشموع تخليدا لذكرى الضحايا في النصب التذكاري الرئيسي للسور في برلين اليوم.

يُذكر أن القيادة الشيوعية في ألمانيا الشرقية سابقا برئاسة فالتر أولبريشت، بدأت بناء سور برلين في 13 أغسطس عام 1961، وظل السور المقام على امتداد نحو 155 كيلومترا يقسم المدينة لمدة تزيد عن 28 عاما، وانتهى تقسيم ألمانيا مع سقوط السور في 9 نوفمبر عام 1989.

ووفقا لدراسات علمية، لقي 140 شخصا على الأقل حتفهم عند سور برلين على يد النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقا، ولقي 327 شخصا من شرق ألمانيا وغربها حتفهم عند الحدود الداخلية بين الألمانيتين على امتداد 1400 كيلومتر.